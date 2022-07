EPA

NOS Nieuws • vandaag, 15:03 Binnen een week bijna 50 doden door blikseminslagen in Indiase deelstaat

In een week tijd zijn 49 mensen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh door bliksem getroffen en overleden. Volgens onderzoekers komen blikseminslagen door onder meer klimaatverandering en luchtvervuiling steeds vaker voor in India.

De moesson (regentijd) is in juni begonnen, wat in veel Indiase regio's veel regen betekent. Tijdens het extreme weer vallen elk jaar slachtoffers, maar in de afgelopen jaren steeds vaker door bliksem. Een woordvoerder van de Indiase overheid zegt dat "mensen nu meer sterven door bliksem dan door de regen, terwijl rond deze tijd normaal meer mensen omkomen door overstromingen of andere regen-gerelateerde incidenten".

De recentste slachtoffers waren zeven boeren die beschutting zochten voor een zware moessonbui. Ze verscholen zich onder bomen die later door bliksem werden getroffen. Dit jaar zijn er sinds april 750 Indiërs gestorven door bliksem.

In India sterven volgens overheidscijfers elk jaar zeker 2500 mensen door blikseminslagen. Ter vergelijking: in Nederland gebeurt dit volgens het KNMI maar een of twee keer per jaar. Veel Indiërs werken buiten in de landbouw, waar ze makkelijk getroffen worden.

Klimaatverandering

Uit recent onderzoek van de Indiase klimaatonderzoeksorganisatie RMSI blijkt ook dat blikseminslagen in de laatste 50 jaar steeds vaker voorkomen in India. Volgens de onderzoekers komt dit door klimaatverandering. Elke temperatuurstijging van 1 graden gaat gepaard met een toename van minstens 12 procent in het aantal blikseminslagen.

Volgens het Indiase instituut voor meteorologie spelen ook ontbossing, de uitputting van watermassa's en luchtvervuiling een rol. Deze factoren maken het aardoppervlak warmer en meer vatbaar voor blikseminslagen.

De overheid heeft naar aanleiding van de ongelukken nieuwe veiligheidsvoorschriften gepubliceerd en roept mensen op extra voorzichtig te zijn tijdens onweersbuien.