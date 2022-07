SQ Vision

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 13:38 Politie pakt twee mannen op na reeks woningbeschietingen Oss

De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met een reeks beschietingen van woningen in Oss. In een week tijd werden daar vier huizen in de Schadewijk onder vuur genomen.

De verdachten zijn een 22-jarige en een 25 jarige uit Veghel. Ze zitten vast op het bureau voor verder onderzoek, meldt Omroep Brabant.

Bij de aanhouding van de twee zijn vuurwapens en drugs aangetroffen, aldus de politie. Zij worden officieel verdacht van poging tot doodslag en van bedreigingen en vernielingen. Maar over hun precieze rol bij de woningbeschietingen is (nog) niets meegedeeld.

Bewoners bang

Niemand raakte gewond bij de reeks beschietingen, maar de impact in de buurt was groot. Een aantal bewoners gaf aan bang te zijn en te willen verhuizen. "Vreselijk", reageerde burgemeester Buijs vrijdag al. "Dit is wat je natuurlijk niemand gunt. Het gevoel van onveiligheid kan ik me wel voorstellen."

Buurtbewoners vermoeden dat er een verband bestaat tussen de beschietingen en de dood van een 23-jarige man in dezelfde buurt. Hij werd in april vlak bij zijn huis in de Schadewijk doodgeschoten, terwijl hij op zijn scooter zat.

De burgemeester en ook de politie willen niet zeggen of er een link is. "Het is wel logisch om te kijken naar alle incidenten die hier afgelopen tijd zijn gebeurd", aldus Buijs. "Of er een verband is, laat ik verder bij de politie."