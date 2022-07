Wekdienst 28/7: Biden en Xi spreken elkaar • Opnieuw acties op de weg

Goedemorgen! Ook vanochtend zijn er weer boerenacties met afval en hooibalen op verschillende snelwegen. En de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping gaan met elkaar in gesprek.

Het weer: zonnig met sluierwolken en 's middags stapelwolken. Het blijft droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. Vrijdag is het tijdelijk koeler. Tijdens het weekend wordt het regionaal weer zomers warm met meer dan 25 graden. Met uitzondering van een bui is het vaak droog.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Ook vannacht waren er weer acties van boeren . In meerdere provincies zijn snelwegen deels afgesloten vanwege acties met afval en hooibalen. Het gaat in elk geval om de A7 tussen Hoorn en Den Oever en de A1 bij Voorst en de oprit bij Markelo.

Op de A7 bij Midwolde is vannacht een ongeluk gebeurd doordat er afval op de weg lag. Er waren meerdere auto's bij betrokken maar er raakte niemand gewond. De politie waarschuwt automobilisten in Noord-Nederland om alert te zijn op nieuwe acties.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Britse vrijwillige reddingsbrigade heeft een 11-jarige jongen gered die in zijn opblaasboot de zee op was gedreven. Dat gebeurde bij een badplaats in de buurt van Dover. Hij werd ruim 1,5 kilometer uit de kust gevonden.