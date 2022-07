Onderzoekers: grondstoffen die aarde dit jaar kan leveren zijn al verbruikt

De rest van het jaar moeten we interen op de aardse reserves, zegt het Global Footprint Network. "De aarde heeft veel voorraad, dus we kunnen de planeet wel een tijdje, maar niet eeuwig uitputten", zegt Mathis Wackernagel van de internationale organisatie voor klimaatonderzoek. Het is net als met geld uitgeven, stelt hij: "We kunnen een tijdje meer uitgeven dan we verdienen, maar op een zeker moment zijn we blut."