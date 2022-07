Buntrabe - Wikimedia Commons / CC BY_SA 3.0

NOS Nieuws • vandaag, 10:17 Thriller- en scenarioschrijver Felix Thijssen (88) overleden

In zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk is auteur Felix Thijssen op 88-jarige leeftijd overleden. Hij schreef tientallen boeken in uiteenlopende genres, maar is vooral bekend van zijn thrillers en scenario's voor film en tv.

Zo schreef hij in de jaren 90 mee aan de scripts voor de politieserie Bureau Kruislaan en de opvolger Unit 13. Eerder had hij met succes zijn eigen roman Wildschut bewerkt tot de gelijknamige film, die midden jaren 80 vanwege het expliciete geweld het nodige stof deed opwaaien. Ook bewerkte hij romans van anderen tot filmscenario's, zoals de komedie Help, de dokter verzuipt! (1974) en de Baantjer-film Moord in Extase (1984).

Elke wending in het verhaal moet, hoe verrassend ook, achteraf een logische verklaring krijgen en kloppen. Felix Thijssen

Thijssen werd meermaals genomineerd voor vakprijzen en won twee keer. Voor Cleopatra kreeg hij in 1999 de Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek. Cleopatra was het eerste boek met privédetective Max Winter als hoofdpersoon. Volgens de jury destijds "een sympathieke held die met aangenaam cynisme verslag doet van zijn belevenissen". In 2006 ontving hij de Diamanten Kogel, de Vlaamse tegenhanger van de Gouden Strop, voor zijn boek Het diepe water.

Zijn werk voor film en tv had hem geholpen om betere verhalen te schrijven, zei hij in 2006 een interview met thriller-expert Jos van Cann. "Ik ontdekte dat er bij het schrijven veel meer kwam kijken: de geheimen van plot en structuur en ritme, en voor de kunst van het snoeien, weggooien en louteren."

Hij vergeleek een tv-serie met een hoog gebouw, dat instort als er onderin iets niet klopt. "Elke wending in het verhaal moet, hoe verrassend ook, achteraf een logische verklaring krijgen en kloppen. De karakters moeten consistent zijn, reacties begrijpelijk, emoties invoelbaar."

Elk jaar twee boeken

Hoewel Thijssen als tiener al zijn eerste verhalen schreef, verdiende hij zijn boterham aanvankelijk als journalist. Pas begin jaren 70 besloot hij zich volledig toe te leggen op de literatuur, nadat hij zich op een boerderij in Frankrijk had gevestigd.

Zijn grote doorbraak, ook financieel, kwam met de Marc Stevens-cyclus, een serie sciencefictionboeken over een ruimteverkenner. "Ik leef van mijn boeken", zei hij in een interview in het Nieuwsblad van het Noorden in 1975. "Ik heb tot nu toe elk jaar twee boeken geschreven, en elk jaar twee herdrukken gehad. Voor een Nederlandse auteur is dat toch wel bijzonder."