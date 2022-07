Bijna halve ton voor Cleo (7) na kanodrama Veluwemeer

Een inzamelingsactie voor de enige overlevende van het kano-ongeluk van een Duits gezin op het Veluwemeer vorige week heeft tienduizenden euro's opgeleverd. Voor het 7-jarige meisje Cleo was rond 11.00 uur vanochtend zo'n 45.000 euro opgehaald.

"We hadden nooit verwacht zo'n hoog bedrag te bereiken. We willen gewoon doen wat we kunnen voor Cleo." Hij voegt daaraan toe dat hij donateurs op de hoogte zal houden van wat er met het geld gebeurt.