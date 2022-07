AFP

NOS Nieuws • vandaag, 04:07 • Aangepast vandaag, 05:05 Zware aardbeving treft noorden van Filipijnen

De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Europees Seismologisch Centrum had de beving een kracht van 7,1. De aardschok werd gevoeld in grote delen van het land, waaronder ook in de hoofdstad Manilla.

Er zijn geen berichten van slachtoffers, maar er wordt wel schade gemeld in het noorden van het eiland Luzon, waar de beving was. Een ziekenhuis is gedeeltelijk ingestort en ontruimd. Ook zitten er in de muren van andere panden forse scheuren. Ook worden er aardverschuivingen gemeld.

"Dit was een zware aardbeving. We verwachten stevige naschokken", zegt het Filipijnse geologische agentschap tegen een lokaal radiostation. President Marcos heeft reddingswerkers en zoekteams naar het gebied gestuurd. Hij gaat daar zelf ook heen.

In Manilla, dat ruim 300 kilometer zuidelijker ligt, is uit voorzorg het metroverkeer stilgelegd. Volgens lokale media is ook het gebouw van de senaat ontruimd.

Dolores

Volgens de Amerikaanse geologische dienst was het epicentrum zo'n 11 kilometer ten zuidoosten van de plaats Dolores in de provincie Abra, waar zo'n 250.000 mensen wonen.

De Filipijnen liggen in de zogenoemde Ring of Fire, een gebied waar veel aardbevingen zijn. Bij een beving in 1990 met een kracht van 7,7 kwamen zo'n 2000 mensen om het leven.