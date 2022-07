ANP

Recordomzet voor uitzender Randstad door krappe arbeidsmarkt

Uitzender Randstad heeft in het tweede kwartaal een recordomzet geboekt. Door de krappe arbeidsmarkt is het voor werkgevers steeds moeilijker voldoende personeel te vinden. Ze nemen daardoor steeds vaker hun toevlucht tot uitzenders als Randstad om het gehele wervingsproces voor hen te doen, zegt ceo Sander van 't Noordende in een toelichting op de cijfers.

De flinke omzetgroei is met name in andere werelddelen en Zuid-Europa te zien. Voor het hele bedrijf geldt dat de omzet 13 procent groeide tot 6,9 miljard euro. "De wereldwijde arbeidsmarkt blijft dynamisch, met een combinatie van grote vraag en schaarste aan talent", zegt Van 't Noordende.

In Nederland zette Randstad het afgelopen kwartaal 1 procent meer om dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat de groei in Nederland lager uitviel, komt volgens Dominique Hermans, ceo van Randstad Nederland, door de grote groep die vorig jaar werd bemiddeld om corona gerelateerd werk te doen, bijvoorbeeld bij de GGD.

Meer vaste contracten

Vanwege de onzekere economische tijden is het bedrijf voorzichtig met vooruitkijken. De hoge inflatie en de verder escalerende gascrisis kunnen tot een recessie leiden. Uitzenders als Randstad hebben daar snel last van, omdat zij voor de zogeheten flexibele schil van arbeidskrachten zorgen. Die flexkrachten moeten in de regel ook als eersten vertrekken als bedrijven gaan bezuinigen.

Op dit moment ziet Hermans juist nog werkgevers die meer vaste contracten aanbieden. "Daaruit blijkt eigenlijk nog helemaal niet dat ze zich aan het voorbereiden zijn op veel minder. En ik neem aan dat als dat gebeurt, we op dat moment wel gaan zien hoe erg het is en in welke sector het toeslaat." Volgens Hermans is een belangrijk verschil met de financiële crisis van tien jaar geleden dat de schaarste aan werknemers op de arbeidsmarkt veel groter is.