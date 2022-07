Wekdienst 26/7: Onderscheiding voor Zelensky • Eerste halve finale EK voetbal

AFP

Goedemorgen! Vandaag neemt de Oekraïense ambassadeur een onderscheiding in ontvangst voor president Zelensky. En op het EK voetbal in Engeland wordt de eerste halve finale gespeeld.

Eerst het weer: in het oosten en zuiden nog lokaal een bui. Vanuit het westen vanmiddag meer zon. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 22 graden. De komende dagen is het droog. Er zijn perioden met zon en de temperatuur gaat geleidelijk omhoog.

Wat kun je vandaag verwachten?

President Zelensky van Oekraïne krijgt de eerste Dutch Independence Award. De onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor onafhankelijkheid en wordt in ontvangst genomen door de Oekraïense ambassadeur. Het is niet voor niets dat de uitreiking vandaag is: op 26 juli 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend, een verklaring waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van Spanje.

Het Internationaal Monetair Fonds komt met nieuwe prognoses voor de wereldeconomie. Die zijn waarschijnlijk niet heel positief. Begin deze maand schreef IMF-topvrouw Georgieva al dat de vooruitzichten "aanzienlijk somberder" waren geworden.

Op het EK voetbal in Engeland staat de eerste halve finale op het programma. Daarin speelt het thuisland onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman tegen Zweden. De wedstrijd is vanaf 21.00 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Wat heb je gemist?

De Britse premierskandidaten Sunak en Truss zijn in een tv-debat over de opvolging van Boris Johnson hard met elkaar in botsing gekomen over hun belastingplannen en de uitgaven van de Britse regering. Het was het eerste tv-debat, dat werd georganiseerd door de BBC.

Het felle debat onderstreept de grote verdeeldheid die er binnen de Conservatieve Partij is over de opvolging van Johnson, die eerder deze maand onder grote druk zijn vertrek aankondigde. Intern wordt gevreesd dat vooral Labour zal profiteren van de leiderschapsverkiezing. Zo'n 200.000 leden door het hele land mogen hun stem per brief uitbrengen.

Ander nieuws uit de nacht:

Doden bij aanval op hoofdkwartier VN-missie in Congo: honderden mensen hebben gewelddadig gedemonstreerd bij het hoofdkwartier in de oostelijk gelegen stad Goma. Sommige demonstranten wisten het gebouw binnen te dringen, waarna beveiligers traangas en vuurwapens gebruikten.

Nieuwe grondwet in Tunesië aangenomen, maar meeste kiezers bleven thuis: bij het referendum over de grondwetswijziging in Tunesië is slechts 27,5 procent van de kiezers komen opdagen. President Saied wil de nieuwe grondwet gebruiken om onder meer op eigen houtje wetten in te voeren en de premier te benoemen.

Ophef om seksistische uitspraken leden Amsterdams studentencorps: Op beelden is te zien dat vrouwen meerdere keren 'hoeren' worden genoemd. Zeker 270 leden van het corps hebben een protestbrief aan het bestuur ondertekend.

En dan nog even dit:

De politie in Tsjechië zet een in beslag genomen Ferrari 458 Italia in om snelheidsduivels te achtervolgen. De bolide is afgepakt van criminelen en bestickerd in de kleuren van het korps. Het ombouwen tot een politiewagen kostte omgerekend 14.000 euro. Altijd nog goedkoper dan een nieuwe Skoda, zegt de politie.

Politie Tsjechië

Prettige dinsdag!