Noord-Ierse oud-politicus en Nobelprijswinnaar David Trimble (77) overleden

De Noord-Ierse oud-politicus David Trimble is op 77-jarige leeftijd overleden. Trimble won in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met John Hume, voor zijn rol bij de beëindiging van de burgeroorlog in Noord-Ierland.

Trimble werd in 1944 geboren in Bangor in de buurt van Belfast. Voordat hij de politiek in ging, doceerde hij aan de rechtenfaculteit van de Queen's University in Belfast. Hij verliet de academische wereld in 1990 om de politiek in te gaan.