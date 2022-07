Podcast De Dag: het boerenverstand van de Rabobank

Met de kennis van nu, zou de Rabobank in het verleden anders gehandeld hebben bij het financieren van schaalvergrotingen van veehouderijen. Dat zei de bank afgelopen week in reactie op kritiek over de rol van de Rabobank in de stikstofcrisis. Hoe ziet die rol van de Rabobank eruit, welke kennis was er wel en niet over milieuproblemen door intensieve veeteelt en waarom zou een bank zich daar überhaupt verantwoordelijk voor moeten voelen?