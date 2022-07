Doden en gewonde bij aanslag tijdens diploma-uitreiking Manilla

De dochter van de voormalige burgemeester is volgens de politie gewond geraakt. Zij studeert aan de universiteit en zou vandaag haar diploma krijgen. Ze wordt behandeld in het ziekenhuis.

Een lokale verslaggever zegt tegen de NOS dat de dochter in haar hoofd en buik is geraakt. Haar toestand zou stabiel zijn.

De lokale politie verklaart dat de schutter, die twee pistolen bij zich had, is aangehouden na een achtervolging. Hij had het waarschijnlijk specifiek gemunt op Furigay. De politie zegt verder dat de man gewond is geraakt nadat beveiligers van de campus op hem hadden geschoten.