Zelensky: raketaanval Odessa is 'Russische barbaarsheid'

De havenstad werd nog geen 24 uur na het tekenen van een graandeal tussen Oekraïne en Rusland beschoten met raketten. Zelensky zei gisteravond in een videoboodschap dat de aanval een nieuwe reden is voor andere landen om Oekraïne wapens te geven "die nodig zijn voor de overwinning".

Rusland heeft vanochtend via de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken erkend dat het een precisieaanval met raketten heeft uitgevoerd op de haven van Odessa. Het doel was volgens Rusland een marineschip.

Brug aangevallen

Zelensky zei verder dat de Oekraïense troepen oprukken in de Oost-Oekraïense regio Cherson, die aan het begin van de oorlog door Rusland was ingenomen. De Oekraïners hebben met een door Amerika aangeleverd langeafstandswapen onder meer een brug aangevallen. Als die vernietigd is, komen de Russen in de problemen met de bevoorrading van hun troepen. Maar volgens het Russische persbureau TASS is de brug nog steeds in gebruik.