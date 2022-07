EPA/SDIS33

NOS Nieuws • gisteren, 19:25 Vuur in Franse regio La Teste-de-Buch onder controle, elders nog wel problemen

Het vuur in de Zuid-Franse regio La Teste-de-Buch ten zuidwesten van Bordeaux is onder controle. Dat melden de regionale autoriteiten. De duizenden geëvacueerde bewoners mogen daarom weer terug naar huis en worden daarbij begeleid door de landelijke politie.

Het vuur in La Teste-de-Buch heeft de afgelopen elf dagen zo'n 7000 hectare aan bos verwoest. Volgens het hoofd van de regio Gironde is het vuur onder controle gebracht dankzij de enorme toewijding van de brandweer en andere hulpdiensten. Ook is de temperatuur in het gebied wat gedaald.

Landiras

Een andere brand, in de nabijgelegen regio Landiras, is nog niet onder controle. Enkele duizenden inwoners die uit voorzorg waren geëvacueerd mogen wel terug naar huis. Volgens de autoriteiten is meer dan twee derde van de mensen weer teruggekeerd naar huis.

In beide regio's is in totaal 21.000 hectare bos in vlammen op gegaan. Ondanks de hevigheid van het vuur zijn er geen slachtoffers gevallen. Volgens de Franse autoriteiten blijven er vier blusvliegtuigen actief om het vuur te blussen.

De brandweermannen die het vuur bestrijden in de Gironde, bij Bordeaux, werden extra verzorgd om weer even op adem te komen na de dagenlange inspanning.

1:10 Massage voor Franse brandweer na dagenlange inzet