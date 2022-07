In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 14:51 Dronken vrouw die tijdens borrel tas van collega meenam onterecht ontslagen

Een juridisch adviesbureau moet een ex-werknemer 10.000 euro betalen omdat ze onterecht is ontslagen. Volgens het bureau had de vrouw een tas van een collega gestolen, maar de rechtbank in Amsterdam oordeelt dat daar geen bewijs voor is. Eerder lijkt er sprake van een dronkenmansactie.

De 29-jarige vrouw was in maart op bezoek geweest bij een klant, samen met een collega onder wier supervisie ze werkte. De twee sloten daarna aan bij de vrijdagmiddagborrel van de klant. Daar dronk de vrouw behoorlijk veel. Dat blijkt onder meer uit WhatsApp-berichten die ze naar haar vriend stuurde, meldt AT5/NH Nieuws.

De vriend haalde haar op en op camerabeelden van het bedrijf is te zien dat de vrouw de tas van haar collega bij zich had toen ze in de auto stapte. De tas, en de laptop die erin zat, hadden een totale waarde van 2000 euro. Ze zijn nooit teruggevonden.

Op staande voet ontslagen

Toen de eigenaar van de tas merkte dat die weg was, vroeg ze de camerabeelden op. Enkele dagen later werd de vrouw die de tas had meegenomen in een Teams-meeting met de beelden geconfronteerd en op staande voet ontslagen.

Volgens haar werkgever was duidelijk te zien dat ze de tas stiekem pakte en wegstopte achter haar eigen tas. "Het wijst eerder op een doelbewuste actie dan op het gedrag van iemand die door de alcohol volledig de weg kwijt is", stelde haar werkgever.

De vrouw zei dat ze het zich het voorval niet kon herinneren omdat ze dronken was, en ook niet wist waar de tas was gebleven. Uit de ontslagbrief die ze later kreeg, blijkt dat haar werkgever dat niet geloofde: "Er is die avond zeker alcohol geconsumeerd, maar je was - ook op het einde van de avond - voldoende helder om te weten wat je deed."

'Een onhandige dronkemansactie'

De ontslagen vrouw, die ruim een jaar bij het juridisch adviesbureau had gewerkt, vocht haar ontslag aan bij de rechter. Die heeft het ontslag niet ongedaan gemaakt, maar wel een vergoeding toegekend. "Niet kan worden vastgesteld dat verzoekster de tas heeft gestolen. Het lijkt er meer op dat er sprake was van een onhandige dronkenmansactie. Een vervelende bijkomstigheid is dat de tas niet meer is teruggevonden."

Ontslag op staande voet was in dit geval niet de juiste sanctie, oordeelt de rechtbank. "Dat is een uiterste middel en hier had voor een ander middel gekozen kunnen en moeten worden, zoals een goed gesprek, een waarschuwing of het starten van een ontbindingsprocedure."