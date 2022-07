Wekdienst 23/7: Oranje tegen Frankrijk in kwartfinale EK • Paleis Noordeinde open

Goedemorgen! Het Nederlands vrouwenelftal komt op het EK in de kwartfinale in actie tegen Frankrijk. En Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag openen hun deuren voor het publiek.

Rusland kan weer goederen die op de sanctielijst van de EU staan per spoor naar de exclave Kaliningrad vervoeren. De transporten door Litouwen lagen sinds juni deels stil vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de Europese Commissie bepaalde anderhalve week geleden dat de sancties niet gelden voor het spoorvervoer naar de exclave aan de Oostzee.

De grote Tilburgse kermis is weer losgebarsten. Het was meteen druk zodra de attracties opengingen op de grootste kermis van de Benelux. Na twee magere coronajaren is de kermis weer terug als vanouds en kunnen bezoekers hun hart ophalen in de booster of de katapult. De kermis duurt tien dagen en telt ruim 240 attracties.