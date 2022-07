Klimaatprotest bij schilderij Botticelli in museum Uffizi in Florence

Italiaanse klimaatactivisten hebben zich vrijdag in Florence vastgelijmd aan een glazen wand rond het schilderij La Primavera van Botticelli. Dat gebeurde in het Uffizi, een van de belangrijkste kunstmusea ter wereld.

Op het spandoek was in het Italiaans de tekst 'Laatste generatie, geen gas, geen kolen' te lezen. In een verklaring aan de krant Corriere della Sera vragen de activisten zich af "of het vandaag de dag nog mogelijk is om zo'n mooie lente te zien als deze?".