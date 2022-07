Ordetroepen Sri Lanka treden op tegen betogers bij paleis

Ordetroepen in Sri Lanka hebben afgelopen nacht opgetreden tegen demonstranten die zich in een kamp ophielden bij het presidentiële paleis in Colombo. Woedende burgers betoogden tegen de nieuwe president van het land. Ze zien Ranil Wickremesinghe als bondgenoot van de gevluchte Gotabaya Rajapaksa, die verantwoordelijk gehouden wordt voor de diepe economische crisis in het land.