ANP

In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • gisteren, 20:51 Dreiging Huizen na explosie onverminderd: woningen blijven nog maand dicht

Twee woningen in Huizen die al meer dan twee weken gesloten zijn vanwege ernstige veiligheidsoverwegingen, blijven nog zeker 28 dagen dicht. De meldt burgemeester Meijer. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is de dreiging onverminderd hoog

Begin juli werden op last van de burgemeester de twee huizen aan de Roef gesloten. Er zou sprake zijn van onmiddellijk gevaar voor de bewoners en omwonenden. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de dreiging voor de bewoners van de twee woningen het gevolg is van een ruzie in het drugsmilieu. Zij vonden elders onderdak.

Sluiting al eerder verlengd

Nadat een verdachte was aangehouden die mogelijk betrokken was bij de dreiging werd de beveiliging afgeschaald. Een paar dagen later ging bij één van de woningen een explosief af. Op het moment van de explosie was de politie niet meer aanwezig omdat de dreiging minder zou zijn.

Niemand raakte gewond, maar bewoners van omliggende woningen werden enige tijd geëvacueerd. Na de explosie besloot de burgemeester de sluiting van de woningen met tien dagen te verlengen. Dat zou morgen aflopen.

Maar volgens de politie en het OM is die dreiging dus nog steeds hoog, waardoor burgemeester Meijer zich genoodzaakt voelt om de sluiting van de woningen te verlengen. "En dat besluit neem ik zelfs voor een langere periode, namelijk een sluiting van 28 dagen", zegt de burgemeester in een verklaring. "Dat geeft duidelijkheid aan de bewoners en draagt bij aan rust in de buurt."

Impact op buurtbewoners

De dreiging voor de twee huizen in Huizen heeft niet alleen impact op de bewoners, maar ook op de buurtbewoners. Meijer realiseert zich dat goed, benadrukt hij.

"U kunt ervan verzekerd zijn dat ik mij voortdurend door politie en OM op de hoogte laat stellen van ontwikkelingen die van belang zijn voor de besluiten die ik vanuit mijn bevoegdheden als burgemeester neem. Dat betekent ook dat ik de sluitingsbevelen zal opheffen zodra het kan."

Veiligheidsmaatregelen opgeschroefd

De zichtbare en niet-zichtbare veiligheidsmaatregelen zijn na de eerste dag van de explosie in één van de woningen, op 10 juli, geïntensiveerd. Sindsdien is er ook meer cameratoezicht. De beelden worden direct bekeken. Voorlopig zal dat ook zo blijven.

Bovendien geldt er nog steeds een gebiedsverbod voor een bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond, eveneens uit veiligheidsoverwegingen.