NOS Nieuws • vandaag, 17:38 • Aangepast vandaag, 17:54 Tweede Nederlander aangehouden in verband met verdronken man in Gent

Er is een tweede Nederlander aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 53-jarige man in Gent. Het gaat om een inwoner (23) van Goes, meldt het Vlaamse Openbaar Ministerie. De man heeft zichzelf bij de politie in Nederland gemeld.

Gisteren werd in Breda al een andere verdachte, een 25-jarige man uit Goes, opgepakt in de zaak. De Belgische autoriteiten hebben inmiddels om overlevering van het tweetal gevraagd.

In het water gegooid

Uit onder meer camerabeelden zou blijken dat het slachtoffer zondagmorgen in het water is gegooid vanaf de Lousbergsbrug in het oosten van de binnenstad, nabij de plek waar de Gentse Feesten op dat moment plaatsvonden. Hij werd volgens getuigen aan zijn handen en voeten vastgehouden en het water ingegooid.

Getuigen belden de hulpdiensten, die de man uit het water haalden. Hij werd gereanimeerd, maar kon niet meer gered worden. De brug was een groot deel van de dag afgesloten vanwege politieonderzoek.

Volgens het OM in België lijkt het te gaan "om een toevallige ontmoeting tussen slachtoffer en daders". De mannen zouden het slachtoffer niet al eerder hebben ontmoet op de Gentse Feesten.