EPA

NOS Nieuws • gisteren, 23:12 Rusland, Iran en Turkije willen diplomatieke oplossing in Syrië

De Russische president Poetin heeft in Teheran gesproken met de Iraanse president Raisi, de hoogste Iraanse leider ayatollah Khamenei en de Turkse president Erdogan. Hoog op de agenda in hun gezamenlijke onderhoud stond de burgeroorlog in Syrië, waarin de landen tegengestelde belangen hebben.

Poetin zei na de top dat Rusland, Iran en Turkije vastbesloten zijn hun inspanningen om de situatie in het land te normaliseren voort te zetten. Daarbij moet de territoriale integriteit van Syrië worden gewaarborgd. Ze hebben afgesproken dat ze besprekingen daarover nog dit jaar in Rusland voortzetten. In de slotverklaring van de top in Teheran staat dat ze streven naar een diplomatieke oplossing met bemiddeling van de Verenigde Naties.

Ankara kondigt al weken een nieuw offensief in Syrië aan tegen Koerdische YPG-milities, die vechten tegen het regeringsleger van president Assad. Rusland en Iran steunen Assad juist.

Tijdens het gesprek eiste Poetin meer eenheid in het Syrië-beleid en verweet hij het Westen dat het uit is op verscheuring van het land. Daar moeten Rusland, Iran en Turkije zich gezamenlijk tegen verzetten, zei hij. "Vooral in de gebieden die niet door de Syrische overheid worden gecontroleerd, is de situatie verontrustend. Daarvan gaat een verhoogde extremisme- en separatismedreiging uit." Het Westen zou dit aanmoedigen, aangevoerd door de Verenigde Staten.

Tegenstrijdige belangen

Met de eis zich gezamenlijk daartegen te verzetten, gaat Poetin nadrukkelijk in tegen de Turkse belangen om meer invloed te krijgen in het noorden van Syrië. President Erdogan zei: "Onze strijd tegen terroristische organisaties zal altijd doorgaan, ongeacht waar of door wie die wordt gesteund."

Volgens Erdogan gaat de strijd door ondanks tegenstand van Rusland en Iran. Hij beschouwt de YPG als een terroristische groepering en verwacht dat Iran en Rusland de antiterrorisme-inspanningen van Turkije steunen.

Turkije heeft sinds 2016 vier operaties uitgevoerd in Syrië, waarbij honderden kilometers land zijn bezet.

Iran zei vanavond dat het een politieke oplossing wil van het conflict in Syrië en dat het Syrische volk zelf moet kunnen beslissen over zijn toekomst, zonder buitenlandse inmenging. Khamenei zei: "Elke aanval door Turkije in Noord-Syrië zou de terroristen in Syrië alleen maar helpen. We zien de veiligheid in Syrië als onze eigen veiligheid en Turkije zou hetzelfde moeten doen."

Graandeal

De trip naar Teheran was Poetins eerste reis buiten een voormalige Sovjetrepubliek sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Het was ook weer zijn eerste ontmoeting met de leider van een NAVO-land, Turkije.

Met president Erdogan besprak Poetin de graantransporten uit Oekraïne over de Zwarte Zee. Hij zei dat Rusland en Turkije tevreden zijn over de bijeenkomst van vorige week in Istanbul, waar over de deal werd onderhandeld. De verwachting is dat Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties later deze week een overeenkomst zullen tekenen.

De Russische president benadrukte wel dat nog niet alle problemen zijn opgelost, maar dat er vooruitgang in zit dankzij de bemiddeling van Turkije. Hij bedankte Erdogan daarvoor.

Steun van Iran

Verder kreeg Poetin steun van de hoogste Iraanse leider Khamenei in zijn strijd tegen Oekraïne. Khamenei keerde zich opnieuw tegen het Westen vanwege de uitbreiding van de invloed van de NAVO naar het oosten. Als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen, was het wel op een andere manier tot een conflict gekomen, zei hij.

Hij zegde Rusland steun toe en noemde de onderlinge betrekkingen goed voor zowel Rusland als Iran, omdat beide landen worden getroffen door Amerikaanse sancties. De onderlinge handel, die in Amerikaanse dollars gaat, zou in de toekomst in de eigen valuta moeten worden afgerekend.

Het Witte Huis zei over de reis van Poetin naar Iran dat dit laat zien hoe geïsoleerd Rusland staat in de wereld sinds de inval in Oekraïne.