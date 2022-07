Nieuwe VN-prijs voor Nederlandse vinding om water te besparen

Het Nederlandse bedrijf Hydraloop voor waterrecycling heeft een VN-prijs voor innovatie gewonnen. Het is voor het eerst dat de WIPO-prijs is uitgereikt. Er wordt gekeken naar de manier waarop personen en bedrijven innovatieve oplossingen en creativiteit gebruiken om een verschil te maken.

Hydraloop, met het hoofdkantoor in Leeuwarden, ontwierp een systeem dat badwater, water van de wasmachine of van de airconditioning hergebruikt. Het water wordt opgevangen en gereinigd en kan daarna worden gebruikt om de wc door te spoelen, de tuin te besproeien of een zwembad bij te vullen. Het zuiveren gebeurt zonder filters of chemische middelen. Met het systeem kan tot 45 procent water worden bespaard.