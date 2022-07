Rotterdam eert Jules Deelder met pleintje

In samenwerking met

Rotterdam eert de in 2019 overleden dichter en nachtburgemeester van de stad, Jules Deelder. Hij krijgt krijgt vlak bij zijn oude stamcafé een eigen pleintje. De nu nog naamloze plek ligt tussen de Nieuwe Binnenweg, de Van Speykstraat en de Josephstraat en gaat het J.A. Deelderplein heten.

De plek die straks het J.A. Deelderplein gaat heten, ligt in de omgeving waar Deelder altijd was. Vlak bij zijn huis, zijn stamcafé Ari en naast het bekende gevelgedicht 'De omgeving van de mens is de medemens', vertelt Steenhuis. "Die plek ademt Deelder."