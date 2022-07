Oud-minister Dijsselbloem voorgedragen als burgemeester van Eindhoven

In samenwerking met

De voormalige minister Financiën is een geboren Eindhovenaar en voldoet volgens Omroep Brabant daarom uitstekend aan de functieomschrijving. De nieuwe burgemeester moest vooral korte lijntjes hebben met zowel Brussel en Den Haag als de wijken in de stad. Daarnaast moest hij of zij charisma en zelfvertrouwen hebben.