In Friesland is vanmiddag iemand overleden bij een ongeluk met twee jetski's. Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats op het water bij IJlst, meldt Omrop Fryslân .

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend hoe het met de bestuurder van de andere waterscooter gaat.