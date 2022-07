Chinees zero-covidbeleid dwingt ook toeristen in quarantaine

Correspondent Sjoerd den Daas:

"Het Chinese zero-covidbeleid piept en kraakt, nu er zeker tien verschillende varianten van omikron zijn vastgesteld in het land. Elke reis is eigenlijk al 2,5 jaar lang een risico op kortere of langere quarantaine. Maar de autoriteiten in Peking hebben zich vastgebeten in de strategie, en peinzen er tot nu toe niet over daarvan af te wijken.

Testen, traceren en isoleren blijven de belangrijkste instrumenten om uitbraken vroegtijdig in te dammen, maar de prijs daarvoor is hoog: analisten van zakenbank Nomura schatten dat er op dit moment 41 steden in China deels of volledig in lockdown zitten. Het gaat dan om ruim 260 miljoen mensen."