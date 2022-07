Wekdienst 19/7: Spoedoverleg over opvang asielzoekers • Code oranje vanwege hitte

Goedemorgen! Staatssecretaris Van der Burg overlegt met burgemeesters Bruls en Schuiling over een noodoplossing voor de opvang van asielzoekers, en Poetin en Erdogan brengen een bezoek aan president Raisi van Iran.

Eerst het weer: De temperatuur loopt razendsnel op op deze tweede tropische hittedag. De maxima komen uit op 35 graden in het noorden tot ruim 39 in het zuiden. Lokaal is zelfs 40 graden mogelijk en daarmee belooft het een van de heetste dagen ooit te worden. Het KNMI heeft vanwege de hoge temperaturen code oranje afgekondigd. De matige zuidoostenwind voelt aan als een warme föhn. Het weerbeeld laat verder veel zon zien en het blijft de hele dag droog.