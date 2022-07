Geen record, wel problemen door extreme hitte in Verenigd Koninkrijk

Smeltend asfalt en uitgestelde operaties, maar nog geen recordhitte. Het Verenigd Koninkrijk zuchtte vandaag onder extreme temperaturen, die zelden eerder zijn gemeten in het land.

Meteorologen rekenden er vooraf nog op dat het hitterecord uit 2019 van 38,7 graden zou worden verbroken. Dat gebeurde niet; de hoogst gemeten temperatuur was 38,1 graden in Suffolk, ongeveer 150 kilometer ten noorden van Londen. Morgen worden opnieuw zeer hoge temperaturen verwacht.

Vandaag leidde de warmte op tal van plekken al tot problemen. Zo werden op het vliegveld Luton, nabij Londen, een paar uur lang alle vluchten geannuleerd, omdat het asfalt van de startbaan gesmolten was. Door datzelfde euvel konden vanaf het militair vliegveld Brize Norton in Oxfordshire ook geen vliegtuigen opstijgen.

Vooraf riepen de gezondheidsdiensten iedereen al op zoveel mogelijk binnen of in de schaduw te blijven. Volgens The Guardian kiezen miljoenen Britten ervoor om op deze hete dagen thuis te werken. Ook sommige scholen sloten eerder vanwege de hoge temperaturen.