Landend vliegtuig kantelt in Mogadishu, alle inzittenden overleven crash

Een passagiersvliegtuig is ondersteboven gecrasht naast de landingsbaan van het vliegveld in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Alle 36 inzittenden zijn levend uit het vliegtuig gered, zeggen de lokale autoriteiten.

De binnenlandse vlucht van luchtvaartmaatschappij Jubba Airways was onderweg van de zuidwestelijke stad Baidoa naar Mogadishu. Bij de landing, omstreeks 11.30 uur lokale tijd, ging het mis en kantelde het vliegtuig.

Op beelden van de crash is te zien dat het vliegtuig ondersteboven bij de brede landingsbaan ligt. Door het ongeluk ontstond brand bij de rechtervleugel.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Over eventuele gewonden is nog niets gezegd.