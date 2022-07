Podcast De Dag: de worsteling van NPO 3FM

Het geluid op en over radiozender NPO 3FM is de laatste tijd allesbehalve positief. Dj's nemen on air gedesillusioneerd en geëmotioneerd afscheid; op social media is er commotie ontstaan over de koers die is ingezet in de hoop de kwakkelende zender er weer bovenop te krijgen. Zo verdwijnt tot woede van muzikanten en popjournalisten het programma 3voor12, dat wordt gezien als dé plek waar nog ruimte was voor nieuwe, progressieve muziek. Wat blijft er nog over van de geliefde, eigenzinnige en creatieve zender die 3FM ooit was?