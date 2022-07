Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM hervat vluchten naar Schiphol

SLM was gestopt met de route vanwege financiële problemen. De vluchten van reizigers die bij de luchtvaartmaatschappij hadden geboekt werden geannuleerd. Het regende klachten van mensen die een ticket hadden, maar hun geld niet terugkregen.

Inmiddels is er intensief onderhandeld met de aandeelhouders en andere partners en kan er weer worden gevlogen, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Duurdere tickets

Alleen KLM vliegt op dit moment nog tussen Schiphol en Johan Adolf Pengel International Airport, in de volksmond vaak Zanderij genoemd. Reizigers wier SLM-vlucht was geannuleerd, zagen de kosten van vliegtickets naar hun bestemming fors oplopen . Door de gestegen vraag naar tickets en de slechte beschikbaarheid ervan, waren vliegtickets naar Suriname bij KLM ook fors duurder geworden.

Omdat de luchtvaartmaatschappij en reisbureaus niet thuis gaven, schreef reisbranchevereniging ANVR vorige week al een brief aan de Surinaamse president Santokhi. De ANVR hoopte dat hij wilde bemiddelen, maar het is niet bekend of de president daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de aankondiging dat SLM zijn vluchten gaat hervatten.