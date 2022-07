Spookrijder rijdt met 130 over A58 en A16

Politie Basisteam Weerijs @ POL_Weerijs

Vanavond met meerdere eenheden een spookrijder tot stoppen gedwongen. Bestuurder reed tegen het verkeer in van #Roosendaal over de #A58, via #A16 richting #Hazeldonk. Met 130km/u veroorzaakte de bestuurder een aantal bijna ongelukken. Rijbewijs is ingevorderd. #politie #breda