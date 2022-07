Noord-Korea zegt dat einde corona-uitbraak in zicht is

Correspondent Sjoerd den Daas:

"Het is onmogelijk om de berichten van staatspersbureau KCNA te controleren. Of het echt beter gaat, en er minder besmettingen zijn, is niet objectief vast te stellen. De vraag is in hoeverre de Noord-Koreaanse autoriteiten daar wel toe in staat zijn. Bij gebrek aan testkits varen ze vooral op symptomen als verhoging en benauwdheid, maar die zie je uiteraard niet bij iedereen.

Mogelijk ligt het aantal besmettingen inderdaad lager, begint de sluiting van de grens met China haar tol te eisen, of een combinatie daarvan. In de afgelopen weken zouden er wel meermaals Chinese leveringen van hulpgoederen in Noord-Korea zijn aangekomen. Hiermee zou eventueel ook het gebruikelijke handelsverkeer over en weer herstart kunnen worden."