AP

NOS Nieuws • vandaag, 03:29 Schutter doodt drie mensen in winkelcentrum Indiana, burger schiet hem dood

In een voorstad van Indianapolis in de Amerikaanse staat Indiana heeft een schutter drie mensen doodgeschoten in een winkelcentrum. Twee anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd.

De schietpartij vond plaats in Greenwood. Rond 18.00 uur betrad de schutter het winkelcentrum, waar hij in het horecagedeelte begon te schieten. Volgens de politie had de man een geweer bij zich, met meerdere magazijnen.

De schutter werd gestopt door een aanwezige bewapende burger: "Het lijkt erop dat een barmhartige Samaritaan die bewapend was de schietpartij zag gebeuren en de schutter heeft neergeschoten", aldus de politie. Over een motief van de schutter is niks bekend. De politie laat alleen weten dat het een volwassen man betreft.

In een wc in de buurt van de plek waar de schutter het vuur opende, is een verdachte rugtas gevonden. Het is onduidelijk wat erin zit.

De burgemeester van Greenwood zegt in een reactie dat de schietpartij "de gemeenschap in het hart raakt". De plaatsvervangend chef van de politie van Indianapolis zegt "ziek te zijn van weer zo'n incident in ons land".