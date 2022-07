Russische die op tv tegen oorlog protesteerde weer opgepakt na nieuw protest

De oud-medewerkster van de Russische staatstelevisie die in maart tijdens een uitzending protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw opgepakt. Vermoedelijk is dat vanwege een nieuwe protestactie. Vrijdag liet Marina Ovsjannikova bij het Kremlin een bord zien met daarop onder meer de tekst "Poetin is een moordenaar".