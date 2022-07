Vijf doden bij woningbrand België

In de Belgische stad Le Roeulx, in Wallonië, zijn bij een woningbrand vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de VRT gaat het om een echtpaar van rond de 90, hun dochter en schoonzoon en een kleinzoon van 22.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, daar wordt in de loop van vandaag waarschijnlijk meer over bekend.