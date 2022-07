NOS

NOS Nieuws • vandaag, 16:05 Teambuilding en hoog salaris: alles om vakantiekracht te lokken

Een aandraag- of startbonus, of meer geld. Met de schoolexamens achter de rug en de vakantie voor de deur hebben jongeren hun handen vrij voor een zomerbaantje. Door de krappe arbeidsmarkt hebben ze het werk voor het uitkiezen en bedrijven gooien dan ook van alles in de strijd om hen binnen te halen.

Vooral in de horeca, retail en bezorging is de vraag naar vakantiekrachten groot. "Logisch dat bedrijven extra lokkertjes inzetten om werknemers te werven", zegt econoom Piet Rietman. Voor ABN Amro doet hij onderzoek naar lonen, schulden en sociale zekerheid. "Deze bedrijven concurreren in deze krappe arbeidsmarkt niet alleen met elkaar, maar ook met vakantieactiviteiten."

Laag salaris 'grootste afknapper'

Voor jongeren is geld verdienen de belangrijkste reden om aan een zomerbaantje te beginnen, blijkt uit een enquête van uitzendbureau TempoTeam die werd ingevuld door duizend jongeren van 16 tot 24 jaar. Acht op de tien zeiden dat plezier in het werk een grote rol speelt bij het uitkiezen van vakantiewerk. Een laag salaris was de grootste afknapper, gevolgd door geen leuke collega's en onbetaald moeten overwerken.

De een werkt daarom graag in de horeca, de ander juist niet:

1:47 'Voor ruim 9 euro per uur kom ik mijn bed wel uit'

Dus wat als een bedrijf niet meer kan betalen, maar wel mensen nodig heeft tijdens de vakantie? Dan zet je in op werkplezier. "Wij kunnen de lonen niet omhoog doen, hoe graag we dat ook zouden willen", zegt Hannah Hageman, bedrijfsleider bij Theehuis Rhijnauwen in Bunnik. Het theehuis draait in de zomer bijna volledig op tijdelijke krachten. En hoewel de arbeidsmarkt krap is, heeft het bedrijf toch in korte tijd negentig nieuwe personeelsleden kunnen aantrekken.

Volgens Hageman komt dat doordat het theehuis inzet op wat jongeren belangrijk vinden. Zo zijn werknemers zonder horecaervaring welkom, organiseert het bedrijf teambuilding-activiteiten zoals een bootcamp en personeelsfeesten. Hageman: "Doordat we jongeren van rond dezelfde leeftijd aannemen, zien we dat het personeel ook buiten werk elkaar opzoekt en ontstaat er een hecht team."

Loonstijging

De lonen stijgen op het moment harder dan de normale 1 tot 3 procent per jaar. Nieuwe cao-afspraken spelen hierin een rol maar ook het tekort aan arbeidskrachten, veel openstaande vacatures en weinig werkzoekenden leiden tot een stijging van de lonen.

Freelancers die deze zomer in de horeca aan de slag gaan, verdienen ook meer dan voorgaande jaren blijkt uit een inventarisatie van freelanceplatform Young Ones. Gemiddeld betalen bedrijven dit jaar 2 euro per uur meer voor hun (tijdelijke) werknemers dan in 2020.

NOS T-shirts met opdruk 'jij bent leuk', zijn onderdeel van de campagne om vakantiekrachten te werven bij het pannenkoekenrestaurant

Werkzoekenden en werknemers profiteren van deze situatie. "Als werkzoekende heb je nu het werk voor het uitzoeken en als werknemer kan je meer loon vragen omdat je moeilijk vervangbaar bent, zegt Rietman. "Voor werkgevers is de situatie tweeledig: personeel is inderdaad duur, maar als de lonen stijgen, verdienen mensen ook meer. Dat heeft als gevolg dat ze meer te besteden hebben. In theorie profiteren ondernemers daar ook weer van."

Kanttekening hierbij is dat de inflatie momenteel 8,6 procent is. "Dan kan het loon wel harder stijgen dan het jaarlijks gemiddelde, maar dan nog daalt de koopkracht van deze medewerkers."

Dat bedrijven inzetten op andere zaken dan het loon, noemt Rietman begrijpelijk. "Maar werkplezier wordt over het algemeen vaker genoemd in enquêtes voor reguliere banen. Bij vakantiewerk doen werkgevers er goed aan om een hoog salaris te betalen, uiteindelijk is dat waarmee je aantrekkelijk bent voor vakantiekrachten."