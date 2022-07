Hoofdredacteuren: weren AD bij Marengo-proces is onaanvaardbaar

Aantasting van persvrijheid

"Door het werk van een totale journalistiek organisatie op deze manier aan banden te leggen, grijpt u direct in in de berichtgeving door het AD en daarmee in een grondrecht in Nederland: de persvrijheid", aldus het Genootschap in een brief die is ondertekend door voorzitter Marcel Gelauff (NOS). "Anders gezegd: u straft een grote journalistieke organisatie inclusief al haar lezers collectief na individueel falen."