AFP

NOS Nieuws • vandaag, 10:04 • Aangepast vandaag, 10:37 Gevechtspauze Russische troepen in Oost-Oekraïne lijkt ten einde

Na een periode van relatieve rust lijkt Rusland de aanvallen in de Donbas weer op te voeren. Het Oekraïense leger schrijft in een update over de oorlog dat het de afgelopen 24 uur meerdere Russische aanvallen in de regio Donetsk - een van de twee regio's in de Donbas - heeft afgeslagen.

Verder hebben de Russen volgens Oekraïne "na een hergroepering" de aanval op een elektriciteitscentrale bij de Oost-Oekraïense stad Voehlehirsk hervat.

Ook experts van de Amerikaanse oorlogsdenktank Institute for the Study of War (ISW) schrijven in een laatste analyse dat Rusland de gevechtspauze heeft geëindigd. Er waren aanvallen nabij de steden Slovjansk en Siversk en bij de snelweg die loopt van de door de Russen bezette stad Lysytsjansk naar Bachmoet, in Donetsk.

Aanvallen opgevoerd

Het ging volgens het ISW om kleinschalige, mislukte aanvallen. "Maar als de gevechtspauze echt voorbij is, zullen deze aanvallen de komende 72 uur waarschijnlijk doorgaan en uitgebreid worden."

Tegelijk komen ook vanuit Rusland zelf berichten die hinten op een einde van de gevechtspauze. Zo bericht staatspersbureau TASS vandaag over uitspraken die defensieminister Sjojgoe deed bij een inspectie van militairen die hadden gevochten in de Donbas.

Sjojgoe zei volgens TASS dat "in alle operationele gebieden" de aanvallen verder worden opgevoerd, om zo te voorkomen dat Oekraïne met artillerie of raketten "civiele infrastructuur en inwoners" in onder meer de Donbas kan bestoken.

Uitgeputte troepen

Zo'n tien dagen geleden werd duidelijk dat Rusland tijdelijk gestopt was met grootschalige aanvallen in de Donbas. Wel hielden beschietingen met artillerie en bombardementen aan.

Volgens het ISW kregen uitgeputte Russische troepen zo rust en tijd om te hergroeperen na de zware slagen om de steden Lysytsjansk en in het bijzonder Severodonetsk; met die steden kreeg Rusland de Donbas-regio Loegansk volledig in handen. De verovering van de gehele Donbas is een belangrijk oorlogsdoel van de Russische president Poetin.

De gevechtspauze van tien dagen was mogelijk niet voldoende om de Russische troepen weer op volledige sterkte te krijgen, schrijven de ISW-analisten. "Maar kennelijk voelt het Russische leger een voortdurende druk om de aanvallen te hervatten." Die haast zou volgens de militaire experts gevolgen kunnen hebben voor hoe voortvarend Rusland de komende tijd op het slagveld te werk gaat.