NOS Nieuws • vandaag, 06:41 Wekdienst 16/7: Vierdaagsefeesten van start • Drukte op Europese wegen verwacht

Goedemorgen! Vandaag gaan de Vierdaagsefeesten van start. En vakantiegangers moeten overal in Europa rekening houden met drukte op de wegen.

Eerst het weer: in het uiterste noorden valt in de vroege ochtend nog een bui, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de dag op. In de middag zijn er zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het wordt zo'n 19 tot 24 graden. Na vandaag wordt het steeds warmer. Dinsdag kan het zelfs tussen de 35 en 40 graden worden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen gaan vandaag van start. Vanaf 12.00 uur zijn op meerdere locaties in de stad optredens en activiteiten. De Nijmeegse Vierdaagse zelf begint dinsdag. De organisatie heeft overkappingen en waterpunten geplaatst vanwege de verwachte hitte.

Vakantiegangers moeten rekening houden met grote drukte op de wegen in Europa. Volgens de ANWB kunnen mensen die met de auto op vakantie gaan op zaterdag en zondag het beste rond het middaguur vertrekken. Er worden files verwacht in onder meer Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

De Nederlandse hockeysters nemen het om 18.30 uur in de halve finale van het WK op tegen Australië. Het duel wordt gespeeld in het Spaanse Terrassa.

In de Tour de France wordt vandaag 192,5 kilometer gereden van Saint-Étienne naar Mende. Het parcours is heuvelachtig en kent onder meer vier cols van de derde categorie. Onder anderen Bauke Mollema en Wout van Aert behoren tot de kanshebbers op een overwinning. De etappe is vanaf 13.28 uur live te zien bij de NOS.

Wat heb je gemist?

De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero (69) is aangehouden in de noordelijke staat Sinaloa. Hij is medeoprichter van het beruchte Guadalajara-kartel en wordt 'El Narco de Narcos' genoemd.

In de jaren 80 verkochten hij en zijn kartelpartners grote hoeveelheden drugs, vooral marihuana, in de VS, schrijft de krant El Universal.

Quintero werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor het ontvoeren, martelen en vermoorden van een medewerker van de Amerikaanse antidrugs-autoriteit DEA in 1985. Na zijn vrijlating na 28 jaar cel dook hij onder. Het Hooggerechtshof besliste later dat zijn vervroegde vrijlating onterecht was.

Ander nieuws uit de nacht

'Agenten oefenen te weinig met schieten': gemiddeld trainden agenten 15,8 uur, terwijl dat er 32 moeten zijn. Volgens de politie kwam het onder meer door annuleringen of aanpassingen vanwege coronamaatregelen, coronademonstraties en personeelstekort.

Estafetteploeg 4x400 meter gemengd pakt zilver op WK atletiek: het is de eerste medaille voor de Nederlandse atletiekploeg op het toernooi in het Amerikaanse Eugene. Het team van de Dominicaanse Republiek was in de finale net iets sneller, 8 honderdsten om precies te zijn. Het Amerikaanse kwartet behaalde het brons.

Man doodgeschoten in Antwerpen, slachtoffer en verdachten mogelijk Nederlands: het schietincident gebeurde op de openbare weg in het district Deurne, vlak bij het Sportpaleis. De man werd gevonden op de stoep voor een woning.

En dan nog even dit:

Het was gisteren de tweede dag van het festival Zwarte Cross in de Achterhoek. Dat betekent veel ronkende motoren, muziek en natuurlijk boegbeeld Tante Rikie, die na een kwart eeuw afscheid nam:

1:25 Motoren, muziek en natuurlijk Tante Rikie op Zwarte Cross

