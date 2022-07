10 jaar na aanslag Waalre nog altijd 50.000 euro beloning voor gouden tip

Het is bijna tien jaar geleden dat een aanslag met twee auto's het gemeentehuis in Waalre in Noord-Brabant verwoestte. De daders zijn nog altijd niet gevonden. Justitie looft daarom nog steeds 50.000 euro uit voor de gouden tip, meldt Omroep Brabant. Het was toentertijd de hoogste beloning ooit vanuit het Openbaar Ministerie.