Giselle van Cann nieuwe hoofdredacteur NOS Nieuws

"Er ligt een volle vernieuwingsagenda en we gaan boeiende journalistieke tijden tegemoet. Het is een eer om daar leiding aan te mogen geven."

Na een studie bedrijfseconomie begon de journalistieke loopbaan van Van Cann in 1992 bij Het Financieele Dagblad. Daar was ze achtereenvolgens financieel journalist, politiek verslaggever en adjunct-hoofdredacteur. In 2008 maakte ze de overstap naar de NOS.

'Belangrijke opdracht'

Vanuit de hoofdredactie van NOS Nieuws was ze de eerste jaren grotendeels verantwoordelijk voor de dagelijkse uitzendingen op radio, televisie en online. Daarna verschoof haar focus naar journalistiek management, innovatie en diversiteit. Van Cann heeft onder meer leidinggegeven aan de vernieuwing van NOS.nl en de NOS-app, nam het initiatief tot NOS Lab en was verantwoordelijk voor de introductie van NOS Stories als nieuwsmerk voor jongeren.

NOS Nieuws heeft acht hoofdredacteuren gekend sinds het ontstaan van het NTS Journaal in 1956. Van Cann is de eerste vrouw.

Voortbouwen

Van Cann start haar nieuwe functie op 1 september 2022. "Er is nu al veel om trots op te zijn", aldus de nieuwe hoofdredacteur. "Onze redactie is kritisch en leergierig. Het bereik van de NOS is enorm, we zijn innovatief en we zijn in beweging op het gebied van diversiteit en inclusie."