Ambassadekantoor in Moldavië wordt echte ambassade

Het Nederlandse ambassadekantoor in de Moldavische stad Chisinau wordt opgewaardeerd tot een volledige ambassade. Dat laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag in de ministerraad weten.

De ambassadepost in Chisinau valt nu nog onder de Nederlandse ambassadeur in Roemenië. Straks zal er een eigen ambassadeur in Moldavië komen. Dat betekent dat Nederland betere toegang zal krijgen tot de regering in het buurland van Oekraïne.