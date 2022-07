NOS

NOS Nieuws • vandaag, 07:56 Kauwgommaker verhuist fabriek van Italië naar Nederland

We horen het al jaren met enige regelmaat: productie die vanuit Nederland verdwijnt naar het (goedkopere) buitenland. Maar deze week is het een keer andersom: een kauwgommaker verhuist zijn fabriek van Italië naar Nederland. Naar Heerhugowaard, om precies te zijn.

Het gaat om het merk BenBits, dat in de jaren 70 en 80 een van de grootste en bekendste kauwgommerken van ons land was. Na jaren van afwezigheid werd in 2016 al gepoogd het merk opnieuw te lanceren, maar volgens investeerders was dat toen nog te vroeg.

Onder leiding van een jonge ondernemer, Milan Dontje (27), wordt nu weer geprobeerd het merk een tweede leven te geven. "Door de productie naar Nederland te halen, worden de lijntjes korter en hebben we de zaak beter onder controle", zegt Dontje.

"We willen ook tegelijk het proces verduurzamen en minder CO2 uitstoten. Daarbij willen we de kauwgom in schildpad-vorm maken, in plaats van het bekende rondje of vierkantje. Andere leveranciers hebben daar problemen mee, dus doen we het zelf maar."

De productie in Heerhugowaard is nu 300 kilo per week (één kauwgom weegt 1,5 gram). "We willen natuurlijk groeien naar pakweg 1000 kilo per week en over drie jaar weer gaan exporteren."

Coronadip nog niet voorbij

Het product kauwgom heeft er een aantal lastige jaren opzitten. Tijdens corona zaten veel mensen gedwongen thuis, er waren geen feestjes, we gingen minder uit eten. "Blijkbaar is er minder behoefte aan een frisse adem", constateerde Nadia Menkveld in 2021. Zij onderzocht de snoepmarkt voor ABN Amro en zag een behoorlijke omzetdaling van pepermunt en kauwgom.

Cloetta Holland - fabrikant van de merken Sportlife en King - had het over een daling tot 15 procent. Marten Suurmeijer van marktonderzoeker NielsenIQ Nederland ziet nog niet dat de dip nu voorbij is. "De afgelopen 52 weken hebben we 80 miljoen euro uitgegeven aan kauwgom in de supermarkt en het benzinestation. Dat is ongeveer precies evenveel als in de periode ervoor. In volume zien we zelfs een daling van 4,2 procent."

Volgens Suurmeijer blijft herstel uit doordat een aanzienlijk deel van de werknemers nog steeds thuiswerkt. "En kauwgom is - zoals alle producten in de supermarkt - de afgelopen maanden duurder geworden. Zo'n potje met 75 of 100 kauwgums, kost nu tussen de vier en vijf euro. Dat is toch veel geld, veel meer dan een strip met 12 die je jaren geleden kocht. Misschien dat mensen nu toch denken: tja, heb ik dat wel nodig, die kauwgom? Dus ik weet niet of consumenten zo makkelijk weer kauwgom grijpen als voor corona."

Nostalgie

Dontje is helemaal niet bang voor de huidige, stagnerende kauwgommarkt: "Ik begin op een juist moment, met een nieuw product. Het is natuurlijk, plasticvrij, onze kauwgom is vegan en zal hopelijk de jongere generatie aanspreken. En de ouderen denken: hé, dat merk kennen we van vroeger. Nostalgie dus. Dat lijkt me een perfecte combinatie."

Het nieuwe BenBits zegt 'plasticvrij' en 'natuurlijk' te zijn. Concurrent Perfetti van Melle (Mentos) ging in protest tegen deze claims bij de Reclame Code Commissie. Perfetti van Melle geloofde niet dat Benbits de belofte over kauwgom met alleen maar natuurlijke ingrediënten kon nakomen. In april van dit jaar kreeg Perfetti gelijk, tot groot ongenoegen van BenBits. Eigenaar Milan Dontje van BenBits zegt nu in een reactie dat de uitspraak betrekking had op een oud recept van de kauwgom bij de vorige leverancier. "We zijn inmiddels overgestapt op een andere gombasis en we produceren ook heel anders."

Jeroen Schutijser/NOS Jonge ondernemer Milan Dontje (27 jaar) hoopt het merk BenBits een tweede leven te geven.