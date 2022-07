Vijf gewonden, onder wie drie kinderen, bij steekpartij in Dordrecht

Wouter Kolff @ WouterKolff

Geschrokken van het steekincident aan de Seringenstraat in Dordrecht waarover ik eerder vannacht werd geïnformeerd. De impact is altijd extra groot als er kinderen zijn betrokken. Laten we hopen op positief nieuws over ieders letsel. https://t.co/syxIHT7bJN