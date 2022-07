VN: pandemie achter alarmerende terugval in vaccinatie bij kinderen

Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie luiden de noodklok over de grote terugval in vaccinaties bij kinderen. De organisaties zeggen dat ongeveer 25 miljoen kinderen wereldwijd vorig jaar minstens een van de DTP-prikken heeft gemist die beschermen tegen de levensbedreigende ziekten difterie, tetanus, polio en kinkhoest.

Dat zijn twee miljoen meer kinderen die die geen vaccinaties hebben gekregen dan in het coronajaar 2020 en zelfs zes miljoen meer dan in 2019. UNICEF spreekt van de "grootste aanhoudende terugval in vaccinatie bij kinderen in een generatie".