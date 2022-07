AFP

NOS Nieuws • vandaag, 22:06 Journalist Geerdink weer in Nederland na uitzetting uit Noord-Irak

De Nederlandse journalist Fréderike Geerdink is terug in Nederland nadat ze gisteren de Koerdische Autonome Regio in Irak was uitgezet. Ze wilde daar de grens met Syrië oversteken, toen ze door de politie werd meegenomen en naar het vliegveld in de Iraakse stad Erbil werd gebracht.

Geerdink landde vandaag om 14 uur op Schiphol, zegt ze. "En een uurtje later was ik alweer in mijn woonplaats Utrecht. Erbil is geen zaken- of vakantiebestemming, en er vertrekken daarom maar weinig vluchten. Via Istanbul met Turkish Airlines vliegen ging ik toch maar niet uitproberen."



Geerdink werd in 2015 aangehouden in Turkije omdat ze ervan verdacht werd propaganda te verspreiden voor de PKK, een Koerdische organisatie die ook op de terreurlijst van de Europese Unie staat. Hiervan werd ze vrijgesproken. Datzelfde jaar zat ze een een aantal dagen vast omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Daarna werd ze uitgezet.

Ik zei dat ik niet mijn eigen deportatie ging betalen Frederike Geerdink

De Nederlandse consul-generaal Hans Akerboom heeft Geerdink geholpen voor haar vertrek. "Hij bood aan langs te komen op het vliegveld om me te helpen en hoewel dat niet hoefde, kwam hij toch. Het was al laat, zo'n 23 uur 's avonds. Toen heeft hij mij aangehoord en geholpen waar hij kon."

Geerdink werd door de politie opgedragen te betalen voor de vlucht naar huis. "Ik zei dat als ze mij het land uit wilden schoppen, ze dat ook zelf moesten regelen en ik niet mijn eigen deportatie ging betalen. Toen heeft Akerboom ervoor gezorgd dat ik een ticket kreeg."

Geerdink benadrukt dat het in de regio waar ze werd opgepakt, de Koerdistan Regio in Irak, steeds lastiger wordt om als journalist te werken. "Vooral lokale journalisten hebben daar last van. Er is veel corruptie en nepotisme daar. Journalisten worden opgesloten en vervolgd."

Niet terugkeren

Een reden voor haar uitzetting heeft ze niet gekregen. "Ik had eerder getweet over de lange arm van Erdogan. Daarmee bedoelde ik niet dat Erdogan hoogstpersoonlijk mijn deportatie geregeld heeft, maar over de algemene Turkse invloed. De hele regio is aan het Turkificeren, qua cultuur, taal en op politiek gebied."

Geerdink zal niet snel terugkeren naar het gebied waar ze is uitgezet, zegt ze. "Dat is vooral vervelend omdat ik daar de grens over kan naar Koerdistan in Syrië. En daar zijn de echt belangrijke verhalen te vertellen."