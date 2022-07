Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 18:30 Aantal gevallen van apenpokkenvirus stijgt naar 549

Het apenpokkenvirus is in Nederland nu bij 549 mensen vastgesteld, meldt het RIVM. Dat is een stijging van 46 ten opzichte van afgelopen maandag, toen er nog 503 vastgestelde gevallen waren. Maandag ging het om de grootste toename (101) van het aantal gevallen sinds mei, toen het virus voor het eerst in Nederland werd vastgesteld.

Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die veel wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Maar, benadrukken deskundigen, iedereen kan het oplopen. Besmettingen gebeuren via huid-op-huidcontact en vermoedelijk ook via de lucht, niet alleen door seks.

Het ministerie van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk beginnen met het vaccineren van risicogroepen. De vaccinaties tegen apenpokken beginnen met een pilot in Amsterdam die is gericht op zo'n 2000 mensen die PrEP krijgen of daarvoor op de wachtlijst staan. PrEP is een medicijn dat beschermt tegen een infectie met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken.

Zelden dodelijk

Ervaringsdeskundigen, betrokken organisaties en een Amsterdamse huisarts met veel patiënten in de risicogroep vertelden eerder aan de NOS dat ze vinden dat er meer en sneller gevaccineerd moet worden. Ze vinden dat de risicogroepen die de overheid nu heeft benoemd te beperkt.

Een besmetting met het apenpokkenvirus begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Na een tot drie dagen verschijnen er vlekken op de huid. Deze huiduitslag gaat over in blaasjes. De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk.