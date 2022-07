AFP

NOS Nieuws • vandaag, 15:58 Europees Hof: verboden uitlaatgas-meetinstrument in Volkswagen-diesels

Opnieuw heeft Volkswagen software die uitstoot van vervuilende gassen minder doet lijken dan dat er daadwerkelijk wordt uitgestoten, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Door het manipulatie-instrument blijft de uitstoot van uitlaatgassen van dieselauto's lang niet altijd onder wettelijke grenzen. Kopers kunnen hun koopcontract in sommige gevallen laten ontbinden.

In de Europese Unie gelden limieten voor de hoeveelheid stikstof die auto's mogen uitstoten. De Volkswagen-software die dit meet, waarborgt alleen bij een buitentemperatuur tussen de 15 en 33 graden dat de uitstoot binnen de grens is, zegt het hof. Buiten dit "thermovenster" worden de uitstootlimieten overschreden. Maar temperaturen onder de 15 graden zijn normaal in Europa, zegt het hof.

Volgens het bedrijf is 15 graden de "intake-temperatuur", en is het zo warm bij een buitentemperatuur van 10 graden.

Koopcontract ontbinden

De Duitse motorvoertuigenautoriteit had de software goedgekeurd. Oostenrijkse hoven klopten echter aan bij het Europees Hof met vragen over de toelaatbaarheid van het thermovenster, en over de rechten van kopers van de voertuigen. Dat deden ze nadat kopers van Volkswagen-voertuigen de rechtbanken hadden verzocht om hun koopcontracten van tussen 2011 en 2013 teniet te doen.

Klanten kunnen de verkoper verzoeken om de auto te repareren of vervangen, tenzij dit onmogelijk of disproportioneel is, zegt het hof. Omdat het "niet kan worden aangemerkt als een gebrek van geringe betekenis", valt ook ontbinding van het koopcontract binnen de mogelijkheden.

Het hof zegt overigens dat het instrument een update is van de bekende 'sjoemelsoftware' is die in 2015 aan het licht kwam. Volkswagen ontkent dit en zegt dat het in alle dieselauto's zit die de afgelopen 20 jaar zijn gebouwd.

'Sjoemelsoftware' in 2015 In 2015 bleek dat Volkswagen met software massaal uitstoottesten van auto's manipuleerde. Dankzij de software 'wist' een auto of hij werd getest in een lab of wanneer hij op de weg reed. De werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen was veel hoger dan tests deden vermoeden. Het leverde een grote rel op, die Volkswagen tientallen miljarden euro's heeft gekost. 'Sjoemelsoftware' werd in 2015 het Van Dale Woord van het Jaar. Wereldwijd zijn er naar schatting zo'n 11 miljoen auto's met de software verkocht. In Nederland gaat het volgens Stichting Car Claim om 170.000 automobilisten.