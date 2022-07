Rijnmond

Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Zeecontainers tegen overlast Rotterdams studentenhuis worden verwijderd

De twee zeecontainers die onlangs tegen een studentenhuis in Rotterdam waren aangezet om overlast tegen te gaan, worden binnen vijf werkdagen verplaatst. De studenten kunnen weer gebruikmaken van de nooduitgang.

Maar het conflict over de overlast die de studenten zouden veroorzaken in het complex, is nog niet opgelost. Op voorstel van de rechter is een bemiddelaar aangesteld, meldt Rijnmond.

Het studentenhuis zit in de voormalige Noordsingel-gevangenis in Rotterdam-Noord. Dat is een groot gebouw dat door twee vastgoedeigenaren is gekocht. De een is een studentenhuis begonnen, de ander heeft plannen voor een hotel.

Probleem is dat Timo Kruft, één van die twee, vond dat de studenten overlast veroorzaakten op zijn deel van het terrein. "De buren hebben geklaagd over feesten, veel drank en geluidsoverlast", zegt hij. Omdat het volgens hem een bende is, liet Kruft eind juni twee zeecontainers tegen het studentenhuis aan plaatsen.

'Ik gun ze licht'

De huisbaas van de studenten, Carel de Knegt, liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan om de containers weer weg te krijgen. En zo was het drie weken later aan de rechter om een oplossing te vinden. Voor een deel ging dat goed. Kruft bleek op de zitting bereid om de zeecontainers binnen vijf werkdagen met twee meter te laten opschuiven. "Ik gun de studenten licht", zei hij.

Maar de problemen zijn niet voorbij, want Kruft vindt nog steeds dat de studenten hun achterdeur en dus zijn terrein alleen mogen gebruiken in geval van nood. De Knegt zegt dat ze gewoon "recht hebben op overpad".

Op de zitting suggereerde de rechter een paar keer dat het goed zou zijn als "twee mannen van billijkheid tot een creatieve oplossing komen". Als dat niet direct tot een positieve reactie leidt, suggereert ze de aanstelling van een bemiddelaar.

'Viel best mee'

Een aantal van de betrokken studenten was aanwezig op de zitting. "We worden afgeschilderd als studenten die daar alleen maar zitten te drinken en feesten. Dat is jammer", zegt een van hen. "We hebben er in de zon gezeten, gebarbecued en geborreld, maar dat viel best mee."

Ze zijn blij dat ze hun licht terugkrijgen en lijken zich erbij neer te leggen dat het terrein voortaan verboden gebied is. "We zullen ons zonnetje ergens anders moeten zoeken."

De uitkomst van de mediation bepaalt of er verdere juridische stappen volgen. Voorlopig is de rechtszaak aangehouden.